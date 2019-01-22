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Отравление угарным газом в Перми - очередное звено в цепочке ЧП

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заглушка

Сразу две семьи, всего 10 человек, отравились угарным газом в Перми. Это еще одно звено в цепочке ЧП. В конце декабря в Чусовом угарным газом отравились четыре человека. В Кизеле весной две семьи погибли от аналогичного отравления. После этого на высшем уровне была дана команда проверить все системы вытяжки и вентиляции в Пермском крае.

Татьяна Ужегова делит одну площадку с квартирой, где произошло ЧП с угарным газом. Поэтому сегодня всё внимание на вытяжку, тянет - не тянет - простой тест с салфеткой.

Женщина рассказала, что двушку сдают. Кто в ней живет, не знает. В квартире стоит газовый водонагреватель. Фото переделанной двушки в студию взято с сайта для сдачи квартир в аренду. У Татьяна Ужеговой электрический водонагреватель - такие приборы жильцам приходится устанавливать, так как в доме с самого начала не предусмотрена горячая вода.

Татьяна Ужегова: "У меня три вентиляции, две не работают".

вентиляция

Застать пострадавших постояльцев не удалось, по словам врачей, двоим взрослым, надышавшимся угарным газом, госпитализация не понадобилась, а вот 13-летнюю девочку увезли в больницу. К счастью, с ней тоже всё в порядке.

Наталья Ширинкина, заведующая педиатрическим отделением ГКБ имени Гринберга г. Перми: "Состояние удовлетворительное, анализы в норме. Ребенок готовится к выписке".

Что произошло в доме по улице Калинина, 21? Работники коммунальных служб рассказали, что дело в неисправном воздуховоде и в газовом оборудовании.

- Доступа не было в квартиру, и колонка произвольно установлена.

Газовики тоже грешат на вытяжку и проточный водонагреватель, правда, воздуховод - территория управляющей компании.

Виталий Водопьянов, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Пермь»:

"В этом доме проводилось техническое обслуживание, однако в эту квартиру допуска не было".

Угарный газ - невидимый, может не пахнуть, скапливается в помещении постепенно, незаметно. Весной в Кизеле от угарного газа погибли пять человек. В конце декабря 2018 по той же причине в Чусовом скончалась пенсионерка. И там, и там была не исправна вентиляция. После этого региональное правительство поручило коммунальным службам проверить вытяжку во всех домах, где есть газовое оборудование.

Диспетчерская служба УК ООО «САНТЕХКОМФОРТ», обслуживающая дом по ул. Калинина, 21: "В четверг будут вентиляционщики, потом газовики. На какой день, сказать не могу".

объявление

На подъезде дома на улице Калинина вывешено соответствующие объявление.

До выяснения всех причин произошедшего газовики поставили заглушку. Когда вернут голубое топливо, пока неизвестно.

После окончания проверки безопасность, по сути, будет зависеть от самих людей. В каждую квартиру не войдешь. Что там за закрытыми дверьми - остается догадываться.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 22.01.2019 в 10:37 в рубрике - Вести Пермь

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