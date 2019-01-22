В Прикамье придут морозы

Серьезное похолодание в два этапа ждет Пермский край на этой неделе. Столбик термометра начнет падать уже 22 января. В четверг впервые этой зимой температура в Перми опустится ниже 20 градусов. К выходным придут настоящие морозы.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Выходные могут быть очень холодными, с температурой от 25 градусов и ниже в ночные часы. Днем не выше 20 градусов".