Часть Перми останется без воды
На этой неделе жители части Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов останутся без воды. 22 января с 9 часов утра и до 6 вечера отключат воду в домах по улице Толбухина 14Б, 15, 17 и 23.
23 января краны пересохнут по адресам: Героев Хасана, 11, 11А, 13, 17-21, Куйбышева, 114, 114А, Шатрова 1, 2, 9/2, Коминтерна, 14 и Никулина, 10.
Также 26 января с 9:30 до 20:00 часов частично воды не будет в домах по улицам Гайдара, Гагарина, Крупской, Чернышевского, Островского, Старцева и Ушинского.
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