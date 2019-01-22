VIP-охотой в Коми-Пермяцком округе заинтересовались следователи

Следователи занялись проверкой серьезности обвинений в браконьерстве одного из прикамских чиновников. Фотографии, на которых глава Юксеевского сельского поселения позирует с убитым медведем и рысями были опубликованы информационным агентством «Местное время». Главная претензия журналистов – зверя застрелили без лицензии и спящим. Аналогичный скандал произошел в Иркутской области. Там якобы губернатор Сергей Левченко застрелил спящего медведя. Видео его охоты со свитой появилось в сети, после чего Следственный комитет также начал проверку.

Говорить про главу Юксеевского поселения Василия Утробина многие односельчане отказываются. Признаются, что боятся чиновника. Татьяна Юркина одна из немногих, кто рассказывает о vip-охотнике открыто.

Татьяна Юркина: "Так нехорошо делать. Всех перестрелял. А в ответ: "Если ты будешь на меня бочку катить, я тебе создам такие условия – головную боль".

В сети появились фотографии, где глава поселения хвастается своей добычей. На одном снимке глава сидит на убитом медведе рядом с берлогой, на другом - держит убитую рысь. Для местных жителей это большой новостью не стало. Уверены, что чиновник постоянно на промысле без лицензии.

Леонид: "Они охотятся и в закрытое время, для них закон не писан, закон только для простых".

На рабочем месте главы не оказалось, а сотрудники говорят, что начальник на подобное не способен.

Удалось связаться с чиновником по телефону. Василий Утробин, утверждает, что охотился в положенное время и лицензия на отстрел имелась.

Василий Утробин, глава Юксеевского сельского поселения: "Время охоты разрешено было, мы ходили на лося. У нас лицензия на медведя на всех была".

По данным обстоятельствам начал проверку Следственный комитет.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "По обстоятельствам предполагаемой незаконной охоты в Гайнском межрайонном следственном отделе проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего".

В Министерстве природных ресурсов состоялось совещание с охотинспекторами Коми округа. На убийство спящего медведя в берлоге лицензии не выдаются, такой отстрел считается незаконным".

Дмитрий Килейко, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Мы со своей стороны и наши сотрудники готовы выступить экспертами в части охотничьего контроля и надзора".

Подобный громкий скандал произошёл в Иркутске. На этих кадрах губернатор Сергей Левченко застрелил спящего медведя. Следственный комитет начал проверку. В окружении чиновника говорят, что он застрелил медведя-шатуна. Вопросов пока остается много, и сейчас следствию предстоит выяснить все обстоятельства охоты юксеевского чиновника.