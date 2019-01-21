В Прикамье произошло несколько аварий с большегрузами

Сразу несколько аварий с большегрузами произошло на дорогах Пермского края. На подъезде к Перми на трассе М7 Волга водитель грузового "Вольво" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Полиция проводит проверку, водитель "Газели" доставлен в больницу.

Чуть позже на этой же дороге столкнулись сразу две фуры. Одна из них выехала на встречную, пострадал один из водителей, на месте ДТП работают сотрудники полиции.