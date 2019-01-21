В Прикамье произошло несколько аварий с большегрузами
Сразу несколько аварий с большегрузами произошло на дорогах Пермского края. На подъезде к Перми на трассе М7 Волга водитель грузового "Вольво" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Полиция проводит проверку, водитель "Газели" доставлен в больницу.
Чуть позже на этой же дороге столкнулись сразу две фуры. Одна из них выехала на встречную, пострадал один из водителей, на месте ДТП работают сотрудники полиции.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пассажиры Кубы пересядут на российские «Газели»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Пермяки проводят утиную перепись
В Перми определены победители Кубка «Зимний вернисаж»
В Перми прошел лыжный ультрамарафон
Крещенские купания продлятся неделю
Вспоминая Ильича: пермские коммунисты проведут акцию памяти
В Перми студенты-медики провели показательную операцию на открытом сердце
Глава Прикамья наградил пермяков, спасавших людей из горящего бизнес-центра
В выходные в Перми 10 человек отравились угарным газом
Добавить комментарий: