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← Пассажиры Кубы пересядут на российские «Газели»

В Прикамье произошло несколько аварий с большегрузами

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ДТП

Сразу несколько аварий с большегрузами произошло на дорогах Пермского края. На подъезде к Перми на трассе М7 Волга водитель грузового "Вольво" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Полиция проводит проверку, водитель "Газели" доставлен в больницу.

Чуть позже на этой же дороге столкнулись сразу две фуры. Одна из них выехала на встречную, пострадал один из водителей, на месте ДТП работают сотрудники полиции.

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 21.01.2019 в 19:04 в рубрике - Вести Пермь

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