Пассажиры Кубы пересядут на российские «Газели»

Пассажиры общественного транспорта столицы Острова свободы Гаваны пересядут на российские "Газели". Как сообщили представители Горьковского автозавода, партия из 450 микроавтобусов доставлена на Кубу морским транспортом. Всего туда будет отправлено порядка 1000 машин. Обслуживать русские маршрутки будут местные специалисты. Сообщается, что "АвтоВАЗ" договаривается о продаже своих машин для кубинских служб такси и для полиции. Так что вскоре остров Свободы будет вновь похож на нашу страну, по крайней мере на дорогах.