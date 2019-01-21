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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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159 секунд

На уходящей неделе пермяки удивлялись новым ценам на продукты, следили за судьбой Чусовского моста и готовились к крещенскому купанию. Все события и темы последних дней, о которых стоит сказать отдельно, в специальном проекте «Неделя за 159 секунд».

Решение недели

Ездить можно, но осторожно. Движение по Чусовскому мосту временно ограничат. Причем, «временно» - это почти на два года. Ограничения вводятся с 1 февраля 2019 до 31 декабря 2020. По мосту запретят ездить очень тяжелым машинам. Остальные пустят со скоростью 40 км/час в двадцати метрах друг от друга. Официальная причина (далее цитата): «Снижение несущей способности конструктивных элементов». О проблемах на мосту водители и блогеры говорят уже давно. И все это время «ответственные ведомства» записывали их в лгуны и паникеры. Пара серьезных инцидентов последних месяцев поставила точку в этом своеобразном споре. Старый мост через Чусовую надо капитально ремонтировать. Его закроют на реконструкцию, как только построят новый, так называемый «концессионный» мост.

Цифра недели

23% плюсом. Это про рекордсмена предновогодней ценовой гонки в Пермском крае- про яйца. Ценник на них «потяжелел» почти на четверть. За десяток просят в среднем 69 рублей. Но без проблем можно найти и за 75-80. Добралась до пермских прилавков и общероссийская новинка - упаковка по 9, а не по 10 яиц. Также в цене прибавили овощи, особенно картошка и капуста. Подорожало мясо. И это в декабре, когда к изменению НДС и связанному с ним ценовому скачку еще только готовились и официально товар на прилавки попадал еще по старым правилам.

Потеря недели

Так не доставайся же ты никому. В Перми за неполных 14 миллионов рублей снесут бывший дом культуры телефонного завода. Аукцион назначен на 7 февраля. Казенным здание стало в 2005 году. Здесь собирались сделать «Дворец правосудия» и судейские какое-то время даже в нем успели поработать. Потом «телефонка» сменила множество виртуальных постояльцев. Здание могло стать новым корпусом института культуры и базой театра «У Моста», новой сценой пермской оперы и новым зданием галереи. Но не случилось. ДК «Телта» уходит под нож, точнее - под ковш, «в связи с неудовлетворительным» состоянием. Что будет на его месте, неизвестно. Говорят, что дорогой отель.

Объекты недели

Святость - бочками. На Камском пляже весьма нестандартно подошли к организации места для крещенских купаний. Здесь не стали долбить лед на реке, а установили две гигантских емкости для желающих окунуться. В каждую входит около тонны воды. Насосы качают ее прямо из Камы. В пермской мэрии заявили, что все это придумано в соавторстве со спасателями из МЧС и священниками епархии. Лед на Каме очень ненадежный, весь в проталинах. Выходить на него попросту опасно. Отсюда - решение создать купели искусственно.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 21.01.2019 в 17:20 в рубрике - Вести Пермь

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