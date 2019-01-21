Пермяки проводят утиную перепись

В Перми провели утиную перепись. Активисты посчитали, сколько в городе живет водоплавающих. Отдельно определили, кого больше - самок или самцов. Селезни выглядят более ярко по сравнению со скромно окрашенными самками.

Пермяки откликнулись на предложение ученых пересчитать городских уток, как выяснилось, в Перми их оказалось на удивление много. Учет помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды птиц, помимо уток, у нас зимуют и в каком количестве. Подойдя как можно ближе к птицам, лучше пересчитать их два или три раза и сразу записать результат.

Утки хорошо приспосабливаются к городской среде, людей они практически не боятся. Тут самое главное не переусердствовать в своей любви к этим птицам. Например, кормить их лучше белым хлебом, а не чёрным, нельзя давать жирную пищу.