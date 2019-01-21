В Перми определены победители Кубка «Зимний вернисаж»
В Перми выбрали победителей Шестого кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Ими стали Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани, создавшие бамбуковые заросли в композиции «Один взмах меча». Это уже вторая подряд победа скульпторов в этом конкурсе. В 2017 году им также присудили 1-е место. Второе место взяли скульпторы из Санкт-Петербурга с работой «Ледяной театр», третье место у работы под названием «Токио – технологии и традиции». Специальный приз, учрежденный главой города, получила команда из Якутии за работу «Хранитель».
Всего для участия в Кубке в Перми собрались 22 мастера из России, Китая, Японии, Сингапура, Малайзии. В течение 5 дней скульпторы создавали шедевры в стилистике Японии. Площадка была открытой, все происходило на глазах гостей эспланады. После окончания Кубка ледовые скульптуры будут находиться в открытом доступе.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми прошел лыжный ультрамарафон
Крещенские купания продлятся неделю
Вспоминая Ильича: пермские коммунисты проведут акцию памяти
В Перми студенты-медики провели показательную операцию на открытом сердце
Глава Прикамья наградил пермяков, спасавших людей из горящего бизнес-центра
В выходные в Перми 10 человек отравились угарным газом
Древняя Греция в 3D: школьники смоделировали Александрийский маяк и одометр Архимеда
Пермский ОМОН отметил 30-летие
Утром пермяки могли наблюдать полное лунное затмение
Губернатор Прикамья наградит добровольцев, спасавших людей из горящего бизнес-центра
Добавить комментарий: