В Перми определены победители Кубка «Зимний вернисаж»

В Перми выбрали победителей Шестого кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Ими стали Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани, создавшие бамбуковые заросли в композиции «Один взмах меча». Это уже вторая подряд победа скульпторов в этом конкурсе. В 2017 году им также присудили 1-е место. Второе место взяли скульпторы из Санкт-Петербурга с работой «Ледяной театр», третье место у работы под названием «Токио – технологии и традиции». Специальный приз, учрежденный главой города, получила команда из Якутии за работу «Хранитель».

Всего для участия в Кубке в Перми собрались 22 мастера из России, Китая, Японии, Сингапура, Малайзии. В течение 5 дней скульпторы создавали шедевры в стилистике Японии. Площадка была открытой, все происходило на глазах гостей эспланады. После окончания Кубка ледовые скульптуры будут находиться в открытом доступе.