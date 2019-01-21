В Перми прошел лыжный ультрамарафон
На лыжной базе "Прикамье" прошел лыжный ультрамарафон. Самая большая дистанция составила 55 километров.
Достижения спортсменов фиксировал специальный чип. Участники стартуют вместе, но цели у каждого свои: одни бегут 4 часа, другие - 55 км. Сильнейшие - в одиночку, большинство объединились в команды и делят дистанцию на этапы.
Уникальна и сама трасса - она на 90% состоит из спусков и подъёмов длиной до 700 метров. Отличный шанс спортсменам - проявить себя, зрителям - увидеть максимум гонки. Установка - не терять ни секунды, прямо на трассе - пункты смены лыж и передачи чипа. Здесь же можно подкрепиться.
Несмотря на сложные дистанции, желание получить медаль в зимней стилистике изъявили и девушки.
Лидером индивидуальной гонки стал пермяк, победитель Универсиады Рауль Шакирзянов. 55 км спортсмен преодолел за 2 часа 29 минут.
Вместе участники этих стартов установили своеобразный рекорд - ультрамарафон на 55 км стал первым в России.
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