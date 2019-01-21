Вспоминая Ильича: пермские коммунисты проведут акцию памяти





Пермские коммунисты возложат цветы и венки у памятника Владимиру Ильичу Ленину в сквере перед Пермским театром оперы и балета. 21 января 1924 года "вождь мирового пролетариата" скончался в усадьбе Горки под Москвой после продолжительной болезни. Акция памяти в Перми состоится в 17.30.