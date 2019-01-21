В Перми студенты-медики провели показательную операцию на открытом сердце

В рамках выставки "Образование и карьера" провели уникальную операцию на открытом сердце. Сделали это прямо в помещении "Пермской ярмарки". Кто стал статистом для хирургов?

Не вдаваясь в медицинские подробности, необходимо заменить часть главной мышцы человека - сердца. Удалить нерабочий участок и заменить его искусственным.

Кардиохирург дает пояснения своим действиям, коллеги объясняют, как работают все сопутствующие медицинские приборы. Все манипуляции транслируются на большой экран. Это операция показательная. Оперируют студенты и ординаторы медуниверситета, зрители - все желающие, но в основном, потенциальные абитуриенты вуза.

Попутно медики рассказывают некоторые факты из профессиональной жизни. Например, что чаще кардиохирурги работают под любимую музыку, она немного расслабляет, ведь некоторые операции могут идти сутками. Или что приготовленные к операции руки, в стерильных перчатках, нельзя опускать ниже пояса, все что условно ниже операционного стола - негигиеничная зона. Опустил руки - раздеваешься, моешь и все по новой.

Сердце для открытой операции взяли бычье, но пациент, чтобы все выглядело натурально, тоже студент медик, в шутку говорит - все прошло успешно.