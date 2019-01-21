Крещенские купания продлятся неделю

Продолжается крещенская неделя, в ходе которой вся вода в водоемах считается святой и даже целебной. Верующие в это время окунаются в иорданях. На территории Перми в Крещенскую ночь на 19 января работало 3 официальных купели. Там дежурили спасатели, были организованы места обогрева. Сейчас функционирует только одно такое место - в Бахаревском Казанском монастыре на улице Пристанционная-38. Купель будет открыта всю неделю.