Глава Прикамья наградил пермяков, спасавших людей из горящего бизнес-центра

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Губернатор Пермского края Максим Решетников наградил участников спасательной операции, которая проходила в бизнес-центре на улице Монастырская -12 в минувший четверг. Среди награжденных – инженер Юрий Попов, сотрудник ГУФСИН Олег Изгагин, адвокат Сиражутдин Абдулгаджиев, предприниматель Дмитрий Лиферов, а также сотрудник полиции Алексей Ваганов.
Пожар произошел 17 января на третьем этаже офисного здания. До приезда пожарных прохожие своими силами эвакуировали людей, отрезанных огнем от выхода. Всего в медицинские учреждения Перми было эвакуировано 9 человек, сейчас в больнице находится четверо взрослых и 1 ребенок.
"От лица жителей края и от себя лично хочу поблагодарить тех, кто принимал участие в спасении, за проявленное мужество, за то, что в непростой ситуации смогли сориентироваться, двое из тех, кто помогал, в прошлом имеют опыт работы пожарными. Это во многом повлияло на то, что так сориентировались", - отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.
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