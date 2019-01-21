В выходные в Перми 10 человек отравились угарным газом
В выходные в Перми произошло сразу два случая отравления людей угарным газом. 7 человек пострадали в частном доме на ул. Оверятская в Индустриальном районе. Предварительная причина - неисправность печного отопления.
Второе ЧП зафиксировано в Закамске на ул. Калинина. Здесь в одной из квартир недомогание почувствовали три жителя. На данный момент трехподъездная пятиэтажка отключена от газоснабжения. На условиях анонимности один из работников коммунальных служб рассказал, что в ходе последней проверки газовиков хозяева квартиры, в которой накануне произошло ЧП, не пустили домой специалистов, проверить оборудование не удалось. Как выяснилось, в этой квартире вытяжка была заблокирована шкафами. В результате были госпитализированы три человека, включая 13-летнюю девочку.
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