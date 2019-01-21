Древняя Греция в 3D: школьники смоделировали Александрийский маяк и одометр Архимеда

В Перми состоялась школьная олимпиада по 3D-моделированию. К услугам участников умные и сложные принтеры, а также ручки, которыми не рисуют, а творят объемные фигуры.

Печататься одна небольшая деталь будет почти 40 минут. Это единственный минус 3D-принетера. Но, освоив объёмное моделирование, любой человек может напечатать себе всё, что спроектировал. На этой олимпиаде, например, школьники должны напечатать одометр Архимеда.

Андрей Шулятьев, региональный координатор программы «Инженеры будущего 3D технологии в образовании»: "В этом году тема Древней Греции. Например, им необходимо создать одометр Архимеда, то есть этот аппарат, который измеряет расстояния".

Но это задание для тех, кто постарше, младшие школьники сидят в кабинете по соседству и изготавливают свои 3D-шедевры при помощи 3D-ручки.

Несмотря на то, что технология написания 3D-ручкой достаточно простая, здесь есть свои нюансы и тонкости. Этими секретами Алёна с Максимом овладели в совершенстве. У младших школьников задание изготовить древнегреческий лабиринт Минотавра либо Александрийский маяк. Этапы изготовления этих древнегреческих сооружений ребята придумывают сами.

Алёна Варлашева, участница городской олимпиады по 3D-технологиям: "Рисовать 3D-ручкой это интересно и увлекательно, потому что можно создавать интересные формы, делать объем".

Олимпиада по 3D-технологиям проходит в Перми уже во второй раз. В этом году в ней приняли участие более 100 человек, это примерно 60 школ города. Двух победителей из старшей и младшей группы объединят в одну и отправят на всероссийский этап, который пройдёт в марте этого года в Анапе.