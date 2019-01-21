← Утром пермяки могли наблюдать полное лунное затмение
Древняя Греция в 3D: школьники смоделировали Александрийский маяк и одометр Архимеда →
Пермский ОМОН отметил 30-летие
Пермский ОМОН отметил свое 30-летие. Специальное подразделение было организовано одним из первых в стране, в 1989 году численность его составляла 150 человек. Первый сбор отряда проходил там, где сегодня встретились действующие сотрудники и ветераны - в культурном центре Главного управления МВД региона. Пермский мобильный отряд особого назначения входит сегодня в состав Росгвардии. С юбилеем омоновцев поздравили глава региона Максим Решетников, спикер краевого парламента Валерий Сухих, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Утром пермяки могли наблюдать полное лунное затмение
Губернатор Прикамья наградит добровольцев, спасавших людей из горящего бизнес-центра
Православные отметили Крещение
У крещенских купелей дежурили студенты-добровольцы
Загоревшийся бизнес-центр на Монастырской последний раз проверяли в 2013 году
Выставка «Образование и карьера» представила все возможности профессионального роста
«Зимний вернисаж-2019» - кусочек Японии в Перми
В крае подвели итоги работы аграриев
Снегопады затрудняют движение
По факту пожара в бизнес-центре возбуждено уголовное дело
Добавить комментарий: