Пермский ОМОН отметил 30-летие

Пермский ОМОН отметил свое 30-летие. Специальное подразделение было организовано одним из первых в стране, в 1989 году численность его составляла 150 человек. Первый сбор отряда проходил там, где сегодня встретились действующие сотрудники и ветераны - в культурном центре Главного управления МВД региона. Пермский мобильный отряд особого назначения входит сегодня в состав Росгвардии. С юбилеем омоновцев поздравили глава региона Максим Решетников, спикер краевого парламента Валерий Сухих, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.