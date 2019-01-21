Утром пермяки могли наблюдать полное лунное затмение
Сегодня в 10.12 по местному времени жители Пермского края могли наблюдать полное лунное затмение, а вечером в половине девятого Луна пройдет точку Перигея. В это время она максимально приблизится к нашей планете. Что касается затмения, то учитывая, что над Прикамьем оно произошло утром, особого светового эффекта не наблюдалось.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор Прикамья наградит добровольцев, спасавших людей из горящего бизнес-центра
Православные отметили Крещение
У крещенских купелей дежурили студенты-добровольцы
Загоревшийся бизнес-центр на Монастырской последний раз проверяли в 2013 году
Выставка «Образование и карьера» представила все возможности профессионального роста
«Зимний вернисаж-2019» - кусочек Японии в Перми
В крае подвели итоги работы аграриев
Снегопады затрудняют движение
По факту пожара в бизнес-центре возбуждено уголовное дело
В Перми проходит этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям
Добавить комментарий: