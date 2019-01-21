Утром пермяки могли наблюдать полное лунное затмение

Сегодня в 10.12 по местному времени жители Пермского края могли наблюдать полное лунное затмение, а вечером в половине девятого Луна пройдет точку Перигея. В это время она максимально приблизится к нашей планете. Что касается затмения, то учитывая, что над Прикамьем оно произошло утром, особого светового эффекта не наблюдалось.