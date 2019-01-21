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Губернатор Прикамья наградит добровольцев, спасавших людей из горящего бизнес-центра

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Губернатор Максим Решетников наградит людей, принимавших деятельное участие в спасении людей во время пожара в офисном центре на улице Монастырская в краевой столице. Всего в списке приглашенных 4 человека. Это те молодые люди, которые сначала с одеялом в руках, а затем при помощи лестницы помогали людям спуститься из окна. 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 21.01.2019 в 11:03 в рубрике - Вести Пермь

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