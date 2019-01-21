Губернатор Прикамья наградит добровольцев, спасавших людей из горящего бизнес-центра
Губернатор Максим Решетников наградит людей, принимавших деятельное участие в спасении людей во время пожара в офисном центре на улице Монастырская в краевой столице. Всего в списке приглашенных 4 человека. Это те молодые люди, которые сначала с одеялом в руках, а затем при помощи лестницы помогали людям спуститься из окна.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Православные отметили Крещение
У крещенских купелей дежурили студенты-добровольцы
Загоревшийся бизнес-центр на Монастырской последний раз проверяли в 2013 году
Выставка «Образование и карьера» представила все возможности профессионального роста
«Зимний вернисаж-2019» - кусочек Японии в Перми
В крае подвели итоги работы аграриев
Снегопады затрудняют движение
По факту пожара в бизнес-центре возбуждено уголовное дело
В Перми проходит этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям
В Пермском крае на сутки ограничено движение большегрузов
Добавить комментарий: