Губернатор Прикамья наградит добровольцев, спасавших людей из горящего бизнес-центра

Губернатор Максим Решетников наградит людей, принимавших деятельное участие в спасении людей во время пожара в офисном центре на улице Монастырская в краевой столице. Всего в списке приглашенных 4 человека. Это те молодые люди, которые сначала с одеялом в руках, а затем при помощи лестницы помогали людям спуститься из окна.