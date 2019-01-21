Православные отметили Крещение

В Крещенскую ночь в Пермском крае были открыты 78 крещенских купелей. Там дежурили сотрудники МЧС и медики, были организованы пункты обогрева.

Испытывал необычную для пермяков купель - пластиковые емкости - представитель ассоциации холодового плавания Александр Куляпин. Емкости установили на городском пляже как замену привычной проруби на Мотовилихинском пруду. Кама в этом месте имеет проталины, потому бочки - самый безопасный вариант. Внутри циркулирует речная вода, окунаться в которую Александр рекомендует в два захода.

Александр Куляпин, представитель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России: "Первый раз вы охлаждаетесь, второй раз - обжигаетесь. Этого эффекта и нужно достичь".

Кадры из Верхней Курьи. Здесь Кама и вовсе не замёрзла, но для крепкой деревянной конструкции значения это не имеет. Обряд освящения по традиции прошел дважды - накануне и в сам крещенский праздник.

Иеромонах Лазарь, насельник Богоявленского мужского монастыря: "Когда освящается вода, она становится святой, сама благодать является спасительной силой для человека".

Считается, что свои свойства вода хранит в течение недели. Но вот окунуться после 19 января можно будет только в одну из трёх купелей, оборудованных на территории Перми - ту, что расположена на станции Бахаревка.

В целом по краю оборудовано 78 купелей, были и необычные варианты встречи праздники Крещения - окунуться в гроты предложили ночным посетителям Кунгурской пещеры.