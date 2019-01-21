У крещенских купелей дежурили студенты-добровольцы

В 30 регионах России у крещенских купелей дежурили 600 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ранее все они прошли обучение у специалистов МЧС, получили соответствующие сертификаты. Акция прошла впервые в стране.

Сотрудник МЧС: "Ежегодно осуществляем дежурство у купелей, помогаем людям, маломобильным гражданам, также возрастным, спуститься и совершить обряд. Бывали и экстремальные случаи. Ломались лестницы. Приходилось держать за руку на протяжении всего процесса. Сам купаться тоже буду".