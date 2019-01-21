Загоревшийся бизнес-центр на Монастырской последний раз проверяли в 2013 году

В Перми обнародовано много нелицеприятных подробностей того, отчего возник пожар в пермском офисном центре на Монастырской.

Видео успели снять очевидцы, проходившие днем по одной из центральных улиц города Перми. Мужчины, забравшиеся на козырек магазина, пытаются уговорить молодую женщину прыгнуть вниз.

Среди тех, кто стоял под козырьком, был Юрий Попов. В разгар рабочего дня он ехал в сторону Закамска. Увидев дым, мужчина остановил машину и бросился спасать женщин, которые уже выбрались на подоконник.

Юрий Попов, очевидец: "Лесенку расправили, нам подали, мы ее подняли на пристройку, подняли выше подоконника, и она уже спокойно перегнулась, поставила ногу".

Спасенной девушкой оказалась Екатерина Аверкова, офис ее компании находится как раз на третьем этаже, где и произошло возгорание. А не выпрыгивала она на улицу из-за того, что боялась за ребенка. Девушка была на девятом месяце беременности. После спасения девушку доставили в больницу и там у нее начались роды.

Валерий Блинов, главный врач городской клинической больницы им. М. А. Тверье: "Роды прошли успешно. Женщина и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии под постоянным наблюдением наших докторов".

Женщину, пострадавшую на пожаре на улице Монастырской, доставили в родильное отделение 9-й медсанчасти. Роды прошли здесь же. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Всего на пожаре пострадало 14 человек, 6 из них госпитализированы. Остальным оказали помощь на месте, у всех схожий диагноз - легкое отравление продуктами горения. Службы экстренного реагирования прибыли на место пожара спустя несколько минут.

Евгений Камкин, главный врач Пермской станции скорой помощи: "По результатам осмотра бригадами скорой помощи 6 человек были доставлены в лечебные учреждения города для дальнейшего наблюдения, оказания помощи и уточнения диагноза, в результате которого 4 из них были госпитализированы".

Еще одна пострадавшая, на кадрах очевидцев видно, как она выпрыгивает из окна третьего этажа - Анастасия Мухамедиярова. Сейчас девушка находится в Пермской краевой больнице в отделении реанимации. Ее коллеги просят сдать кровь, необходимую для операции.

Причиной пожара могла стать неисправная проводка. Офисное здание, где произошло возгорание, последний раз пожарные проверяли в 2013 году, и уже тогда был выявлен целый ряд нарушений. В связи с налоговыми каникулами следующая проверка была назначена на сентябрь 2019 года.

Сергей Пагин, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Пермскому краю: "Данный объект попадает под умеренный риск. Раз в семь лет планируется проведение проверок. И то, это по новому законодательству, которое начало действовать с этого года".