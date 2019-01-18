Выставка «Образование и карьера» представила все возможности профессионального роста

Кто чем может. В Перми стремительно набирает обороты масштабная выставка «Образование и карьера». Здесь многое напоминало день открытых дверей - только всех и сразу. Для привлечения внимания к своему вузу будущие медики призывали посетить их стенд обещанием поучаствовать в операции на открытом сердце. Оказалось, что это правда.

Мухамед, который приехал учиться в Пермь из Судана, зазывает будущих абитуриентов к стенду медуниверситета, на котором немало интересного. Здесь покажут, как правильно принимать роды и предложат зашить рану на настоящем сердце.

Алексей Баранов: "Сердце свиное оно по структуре такое же, как у нас с вами, только размером отличается".

132 участника, вузы и предприятия. Своеобразный день открытых дверей прошел на Пермской ярмарке. Все для школьников, студентов и абитуриентов - тех, для кого сейчас тема выбора будущей профессии актуальна.

Все подробности из первых уст. Но все-таки, чтобы ускорить процесс (ведь стендов тут много) и попасть сразу «в яблочко», организаторы советовали начать со «старт-бокса». Здесь предложат пройти специальный тест, который расскажет, какая профессия вам больше всего подойдет. Сразу после этого появится личный путеводитель.

Одним из ярких событий выставки стала презентация конкурса «I cube. Idea. Innovation. Integration». Участникам предстоит адаптировать свои изобретения под потребности и стратегии развития различных высокотехнологичных предприятий. В обсуждении принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Вопросам инновационного развития, вопросам роста компаний будет уделяться самое пристальное внимание. И возможности, в том числе инструменты поддержки и финансирования, они будут".

По словам главы региона, подобные проекты востребованы в крае, они направлены на решение сразу нескольких задач – раскрытие потенциала молодежи, создание высокотехнологичных продуктов, «прокачку» бизнеса, а в конечном итоге – развитие всего региона.

Спецраздел выставки - Ярмарка вакансий, полезный для взрослых посетителей.

На форуме были и деловые программы, и мастер-классы, и встречи с экспертами.