«Зимний вернисаж-2019» - кусочек Японии в Перми
В Перми последний день Шестого Кубока России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний Вернисаж». 22 мастера из разных стран создают шедевры на японские мотивы и все это на глазах зрителей.
Каждый из авторов по-своему раскрыл заданную организаторами тему: кто-то обратился к традиционной для Японии культуре гейш и борцов сумо, другие отразили современный технологический прогресс, а команда из Китая сосредоточилась на современной культуре анимэ.
У скульпторов было всего пять дней, чтобы превратить глыбы льда в произведения искусства. Итоги конкурса подведут 19 января - будут определены главные победители и обладатель специального приза главы Перми Дмитрия Самойлова, учрежденного впервые в этом году. Им будет отмечена одна из работ, которая, возможно, не станет абсолютным победителем, но будет отличаться интересной задумкой и воплощением.
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