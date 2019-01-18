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В крае подвели итоги работы аграриев

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АПК

На площадке Пермской торгово-промышленной палаты подвели итоги работы агропромышленного комплекса региона. В этом году местные сельхозпроизводители впервые перешагнули отметку в 500 тысяч тонн по производству молока, таким образом край теперь полностью обеспечивает себя молочной продукцией. Потребность в яйце удовлетворена на 150%. Что касается производства мяса, большую часть Прикамье закупает у других регионов. При этом зачастую продукция с этикеткой Удмуртии изначально произведена в Пермском крае. Как заявлено, в минсельхозе уже приступили к решению проблемы. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 18.01.2019 в 16:33 в рубрике - Вести Пермь

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