В крае подвели итоги работы аграриев

На площадке Пермской торгово-промышленной палаты подвели итоги работы агропромышленного комплекса региона. В этом году местные сельхозпроизводители впервые перешагнули отметку в 500 тысяч тонн по производству молока, таким образом край теперь полностью обеспечивает себя молочной продукцией. Потребность в яйце удовлетворена на 150%. Что касается производства мяса, большую часть Прикамье закупает у других регионов. При этом зачастую продукция с этикеткой Удмуртии изначально произведена в Пермском крае. Как заявлено, в минсельхозе уже приступили к решению проблемы.