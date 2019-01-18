Снегопады затрудняют движение
Снегопады затрудняют движение на дорогах. На развилке автотрассы на Гремячинск и Горнозаводск скорость потока сегодня утром не превышала 5 километров в час. Кадры выложили в сеть очевидцы.
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Снегопады затрудняют движение на дорогах. На развилке автотрассы на Гремячинск и Горнозаводск скорость потока сегодня утром не превышала 5 километров в час. Кадры выложили в сеть очевидцы.
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Вместо иордани - пластиковые бочки
В Перми презентовали проект «Мой бизнес»
Егор Дружинин поработает над пермским мюзиклом «Винил»
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