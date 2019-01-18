По факту пожара в бизнес-центре возбуждено уголовное дело

Руководство краевого МЧС представляет последние данные по ЧП на улице Монастырской в Перми, полную оценку обещают дать состоянию противопожарной сигнализации и действиям собственников помещений бизнес - центра. Напомним, в результате пожара пострадало 14 человек, шестеро госпитализированы. Известно, что проверка системы противопожарной безопасности в центре была запланирована на сентябрь этого года. Предварительно причиной пожара назвали замыкание электропроводки. Как было заявлено, информация МЧС ограничена, так как по факту возгорания возбуждено уголовное дело.