По факту пожара в бизнес-центре возбуждено уголовное дело
Руководство краевого МЧС представляет последние данные по ЧП на улице Монастырской в Перми, полную оценку обещают дать состоянию противопожарной сигнализации и действиям собственников помещений бизнес - центра. Напомним, в результате пожара пострадало 14 человек, шестеро госпитализированы. Известно, что проверка системы противопожарной безопасности в центре была запланирована на сентябрь этого года. Предварительно причиной пожара назвали замыкание электропроводки. Как было заявлено, информация МЧС ограничена, так как по факту возгорания возбуждено уголовное дело.
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