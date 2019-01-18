В Перми проходит этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям
В Перми сегодня и завтра проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 3D-технологиям. В олимпиаде принимают участие ребята от 10 до 16 лет. Увлекательные задания подготовили для тех, кто занимается 3D-моделированием и 3D-печатью, и тех, кто просто любит творить объемные рисунки при помощи 3D-ручки.
Мероприятие на территории Пермского края проводится уже во второй раз. Инициаторами выступили Центр научно-технического развития и инноваций «Фокус», ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», и «Ассоциация внедрения инноваций в сфере 3D технологий» при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.
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