В Перми презентовали проект «Мой бизнес»

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края презентовала проект «Мой бизнес», реализованный по инициативе регионального правительства. По сути, это целый этаж, где собрано очень многое для предпринимателей – от переговорных до банка с его услугами.

Дарья управляет отделением банка. Совещание сегодня потребовало присутствие коллег со всего края. Найти соответствующий конференц-зал довольно сложно, потому обратились за помощью в новый сервисный центр для бизнеса «Мой бизнес».

Дарья Цветкова, управляющий операционным офисом ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Перми: "Помещение прекрасно оборудовано. Нам очень удобно - нам нужен всегда проектор, здесь мы видим наши презентации. Мы не ютимся, мы прекрасно расположены".

На одном этаже - целый комплекс услуг. Работают семь окон приёма, где можно получить консультацию регионального фонда развития промышленности, финансовых служб Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, а также услуги МФЦ для бизнеса.

Айгуль Ахмарова, начальник управления координации деятельности МФЦ Пермского края: "От подачи документов на регистрацию в качестве ИП или юридического лица до таких услуг, как получение консультации по налогам и сборам, получение разрешения на строительство".

Также здесь расположились представительство Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства, переговорные, конференц-зал для семинаров и тренингов.

Валентина Жильцова, бизнес-лидер банковского бизнеса группы «Открытие» в Пермском крае: "У нас очень много клиентских мероприятий и совместно с нашими партнёрами их очень удобно делать в центре «Мой бизнес».

Вот так выглядит коворкинг-центр: здесь можно провести встречу, за закрытыми дверями подписать важные бумаги, да и вообще достойно принять бизнес-партнёров.

Проект «Мой бизнес» реализует Корпорация развития малого и среднего предпринимательства по поручению правительства Пермского края.

Илья Неустроев, генеральный директор АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края»: "Здесь должно быть комфортно, уютно, чтобы здесь, в единой точке доступа, в едином окне предприниматель достигал максимально эффекта при реализации или продвижении своего бизнеса".

Центр «Мой бизнес» уже начал работу в тестовом режиме - здесь готовы принять замечания и предложения, чтобы найти наиболее удобный формат работы с предпринимателями.