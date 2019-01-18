Егор Дружинин поработает над пермским мюзиклом «Винил»
Хореограф Егор Дружинин гостит в Перми. Борис Мильграм из Театра-Театра пригласил столичную звезду для участия в работе над мюзиклом «Винил». После коротких переговоров Дружинин лично посмотрел на работу своих, возможно, будущих коллег, побывав на постановке рок-оперы «Иисус Христос супер звезда». Позже во время интервью нашему каналу Егор Дружинин не стал скрывать, что принял предложение и приглашает теперь пермяков на участие в кастинге.
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