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Пожилая пермячка забила квартиру мусором до потолка

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квартира

Пожилая женщина добровольно лишила себя жилья и ночует теперь на лестничной площадке. В квартиру она больше попасть не может. В чем дело, становится понятно с первых кадров.

Не квартира, а мусорный бак. Вот что предстало взору соседей, когда они случайно открыли двери. Все пространство до потолка стало сплошной помойкой. Пенсионерка несет к себе домой все подряд.

Наталья Лядова, соседка: "Мусор в квартиру не входит, она стала таскать на площадку. Мы у нее вынесли этот мусор, носили втроем, несколько раз. Летом это такой запах, это мухи, это насекомые, да и просто бабушку жалко".

Как зовут хозяйку и сколько ей лет, никто толком не знает. Родственники очень дальние, детей вроде бы нет. Ночует здесь же, в подъезде возле квартиры.

Соседи говорят, бабушка-хозяйка постоянно теряет ключи, вызывает спасателей и двери приходится спиливать, а потом приваривать на место. Искры от сварки - это то, что может послужить причиной пожара, и этого больше всего боятся жители дома.

История для Перми не уникальная. Симптомы одинаковые - коллекционирование мусора. Недугом страдают люди пожилого возраста. Как говорят специалисты, все из-за одиночества.

Людмила Качкаева, психолог: "Такое явление наблюдалось всегда, и оно было следствием психотравм, которые человек переживал в детстве, чаще всего это недолюбленные дети, одинокие, из многодетных, кризисных семей, где не было отца или была жестокая мать".

Решить дурно пахнущую проблему можно и даже не одним способом. Первый - обратиться в администрацию Перми, заставить чиновников выйти на проверку и выдать собственнику предостережение. Неисполнение грозит судом.

Александр Поносов, начальник отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда и предоставления жилищных услуг ИГЖН Пермского края: "У органа местного самоуправления есть право обратиться с иском в суд о принудительном выселении данного собственника или о продаже данной квартиры на торгах с последующей выплатой денежной суммы".

Второй способ более гуманный. Собственник обязан содержать квартиру в чистоте. Если санитарные нормы нарушаются, соседи вправе обратиться опять же в суд.

Даниил Бычин, юрист: "Если добровольно решение суда не будет исполнено, то на основании исполнительного листа судебные приставы вправе привлечь подрядную организацию для вывоза всего этого мусора, а понесенные расходы будут возложены на собственника и в последующем с него взысканы".

В любом случае и администрацию и приставов придется торопить соседям. Ведь, как дойдет до дела, никому не захочется выполнять грязную и плохо пахнущую работу.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.01.2019 в 10:55 в рубрике - Вести Пермь

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