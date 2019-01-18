«Образование и карьера»: выбери правильный вектор

В Перми открылась традиционная и одна из самых популярных у молодежи выставка «Образование и карьера». Главным образом ее посещают абитуриенты и те, кто еще не знает, какую получить профессию. В этом году на ярмарке много работодателей, причем они ищут себе новых сотрудников с перспективой на будущее.

Если говорить образно - информации море, тут главное выбрать правильное направление. На 21-й межрегиональной выставке-форуме «Образование и карьера» каждый найдёт что-нибудь полезное для себя.

Масштабы выставки впечатляют, одних только вузов здесь представлено более 30, ну и конечно, площадки промышленных предприятий, которые всегда ждут грамотных специалистов.

Со студенческой и даже школьной скамьи пермские предприятия, те, что кадровую политику во вторые ряды не убирают, начинают работать со своими будущими сотрудниками. Это отлаженный и нужный процесс, говорит каждая сторона.

Николай Лобов, проректор по учебной работе ПНИПУ: "У нас хорошие связи с партнёрами, и очень высокое трудоустройство после обучения выпускников. Это все отмечают, и это наш главный козырь".

А один из давних партнёров пермского политеха это пермские нефтяники. Одна из площадок выставки - от предприятий «ЛУКОЙЛа» в Прикамье. Здесь готовы рассказать всем, кто интересуется своей будущей профессией, как сделать первые шаги.

Лариса Максимовских, специалист отдела социальных программ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Я с уверенностью могу сказать, что коллектив «ЛУКОЙЛ-Перми» очень хороший, дружный коллектив, и те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, мы всегда выполняем!".

Нефтяники уже не первый год поддерживают проведение выставки и очень активно сотрудничают со школами, колледжами и вузами. Один из примеров такого сотрудничества - открытие на площадке пермского политеха научно-образовательного центра.

Игорь Плотников, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Там ребята, которые являются ещё студентами, начинают активно сотрудничать с предприятием, и в результате этого синтеза получаются профессионалы, которые по окончании учебы в центре уже готовы к работе на предприятии".

Так что всех, кто думает об учёбе или карьере, ждут на площадках выставки, работа которой рассчитана на четыре дня, до 20 января.