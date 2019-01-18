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На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись два большегруза
Накануне на несколько часов оказалось полностью парализовано движение по трассе Пермь-Екатеринбург. Авария с участием двух большегрузов произошла на 86-м километре автодороги, в районе Кунгура. В результате весь трафик федеральной трассы пришлось принять этому старинному городу. ДТП произошло между двумя выездами из Кунгура, потому транспорт направили через него. Всего в аварии пострадали три человека. Причина происшествия банальна – водитель тягача Мерседес пошел на обгон, на встречной полосе столкнулся с КАМАЗом.
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