На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись два большегруза

Накануне на несколько часов оказалось полностью парализовано движение по трассе Пермь-Екатеринбург. Авария с участием двух большегрузов произошла на 86-м километре автодороги, в районе Кунгура. В результате весь трафик федеральной трассы пришлось принять этому старинному городу. ДТП произошло между двумя выездами из Кунгура, потому транспорт направили через него. Всего в аварии пострадали три человека. Причина происшествия банальна – водитель тягача Мерседес пошел на обгон, на встречной полосе столкнулся с КАМАЗом.