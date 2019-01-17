Юные изобретатели получили первые патенты
Хоть и малыши, а патенты получили серьезные. В Перми сегодня прошел II краевой технофестиваль среди дошкольников. Приурочили его к Международному дню детских изобретений. В списке участников - 15 районов Прикамья с 80 изобретениями.
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