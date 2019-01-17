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Пермь готовится к Крещенской ночи

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баки

В Перми готовят купели для Крещенской ночи. Официально мест для купаний заявили три по городу, после добавилось еще одно  для людей с ограниченными возможностями. Купели не всегда именно проруби, в районе городского пляжа установили металлические баки.

На 16 января 2019 года толщина льда в местах купания составляет от 25 до 47 см, что соответствует требованиям безопасности. Однако, нужно помнить, что одновременное нахождение на льду большого количества человек даже при толщине льда около 60 см, может быть опасно.  Поэтому организаторы не должны  допускать массового скопления людей на льду, должна быть организована  очередность купания.

В Прикамье планируется 75 мест массового купания, ожидается около 30 тысяч человек. Из 46 муниципальных районов Пермского края освещенная иордань появится в 35 территориях региона. Их список есть в каждом муниципальном образовании. Если место не проверенно сотрудниками МЧС, то купаться там небезопасно.

Оперативный штаб МЧСМ начнет свое дежурство 18 января с 21 часа. Новшество этого года - две больших емкости, которые установлены на городском пляже, недалеко от Коммунального моста. Здесь  можно будет окунуться и после Крещенской ночи.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.01.2019 в 17:07 в рубрике - Вести Пермь

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