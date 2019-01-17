← Диспетчерским службам такси пригрозили административным воздействием
В Перми две иномарки столкнулись с пассажирским автобусом
В Свердловском районе Перми на пересечении улиц Героев Хасана и Чкалова "Мерседес" и "Порше" столкнулись с пассажирским автобусом. Судя по фото из соцсетей, серьезные повреждения получил автобус и одна из иномарок. Полицейские по факту случившегося проводят проверку. Очевидцы рассказывают, что автобус начал поворот на разрешающий сигнал светофора, а два внедорожника попытались проскочить после включения красного света.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Диспетчерским службам такси пригрозили административным воздействием
На эспланаде поселятся гейши, самураи, драконы и герои аниме
Запретная ёлка - один случай на весь край
Пермь вошла в двадцатку самых интернет-зависимых городов России
Банда, избивавшая прохожих битами, ожидает приговора суда
В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019»
Маленьких изобретателей собрал II краевой технофестиваль
Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши
Прокуратура подвела итоги горячей линии по незаконному обороту алкоголя
Дом на ул. Можайской тонет в нечистотах
Добавить комментарий: