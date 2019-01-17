В Перми две иномарки столкнулись с пассажирским автобусом

В Свердловском районе Перми на пересечении улиц Героев Хасана и Чкалова "Мерседес" и "Порше" столкнулись с пассажирским автобусом. Судя по фото из соцсетей, серьезные повреждения получил автобус и одна из иномарок. Полицейские по факту случившегося проводят проверку. Очевидцы рассказывают, что автобус начал поворот на разрешающий сигнал светофора, а два внедорожника попытались проскочить после включения красного света.