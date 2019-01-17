← На эспланаде поселятся гейши, самураи, драконы и герои аниме
Диспетчерским службам такси пригрозили административным воздействием
Рейды по профилактике аварий с участием такси стали регулярными, ранее об этом заявляли представители краевого минтранса. Очередной прошел в районе центрального автовокзала Перми. Инспекторы проверили два десятка автомобилей, в половине случаев нашли нарушения. У некоторых водителей отсутствовали путевые листы, кто-то не прошел техосмотр. На нескольких автомобилях обнаружили незаконно установленное газобаллонное оборудование. По итогам рейда двум организациям, предоставляющим услуги такси, грозят штрафы 50 тысяч рублей. 8 водителей будут привлечены к административной ответственности.
В Министерстве транспорта Пермского края состоялась встреча с руководителями диспетчерских служб такси. Чиновники настоятельно рекомендовали прекратить сотрудничество с организациями и водителями, у которых нет разрешения на пассажироперевозки. Иначе возможно административное воздействие.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На эспланаде поселятся гейши, самураи, драконы и герои аниме
Запретная ёлка - один случай на весь край
Пермь вошла в двадцатку самых интернет-зависимых городов России
Банда, избивавшая прохожих битами, ожидает приговора суда
В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019»
Маленьких изобретателей собрал II краевой технофестиваль
Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши
Прокуратура подвела итоги горячей линии по незаконному обороту алкоголя
Дом на ул. Можайской тонет в нечистотах
В Перми отметили международный день «Битлз»
Добавить комментарий: