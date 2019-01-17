Диспетчерским службам такси пригрозили административным воздействием

Рейды по профилактике аварий с участием такси стали регулярными, ранее об этом заявляли представители краевого минтранса. Очередной прошел в районе центрального автовокзала Перми. Инспекторы проверили два десятка автомобилей, в половине случаев нашли нарушения. У некоторых водителей отсутствовали путевые листы, кто-то не прошел техосмотр. На нескольких автомобилях обнаружили незаконно установленное газобаллонное оборудование. По итогам рейда двум организациям, предоставляющим услуги такси, грозят штрафы 50 тысяч рублей. 8 водителей будут привлечены к административной ответственности.

В Министерстве транспорта Пермского края состоялась встреча с руководителями диспетчерских служб такси. Чиновники настоятельно рекомендовали прекратить сотрудничество с организациями и водителями, у которых нет разрешения на пассажироперевозки. Иначе возможно административное воздействие.