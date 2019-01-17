На эспланаде поселятся гейши, самураи, драконы и герои аниме
В Перми продолжается Шестой Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний Вернисаж». Пятый день подряд более двадцати лучших мастеров на глазах у зрителей создают настоящие шедевры на японскую тематику. На городской эспланаде поселились гейши, самураи, драконы и герои аниме.
Полностью работа завершится 18 января, затем организаторы подведут итоги и выберут победителя, а скульптуры продолжат радовать пермяков. «Зимний вернисаж» - событие международного уровня, считается одним из самых престижных соревнований в области ледовой пластики в стране. Традиционно в Пермь приезжают мастера из разных городов России, а также Китая, Японии, Сингапура, Малайзии.
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