Запретная ёлка - один случай на весь край

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Всего один случай незаконной рубки ёлок зафиксирован в этом году на территории Пермского края. В Кунгурском районе мужчина срубил в лесу дерево, ущерб составил 4900 рублей. Если бы он все оформил официально, то потратил бы около ста рублей. Был составлен протокол об административном правонарушении. Как рассказали в управлении охраны защиты и надзора в лесах Пермского края, количество незаконных рубок снизилось, а тех, кто хочет приобрести новогоднюю красавицу официально и самостоятельно, стало в разы больше.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.01.2019 в 15:05 в рубрике - Вести Пермь

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