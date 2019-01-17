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Запретная ёлка - один случай на весь край
Всего один случай незаконной рубки ёлок зафиксирован в этом году на территории Пермского края. В Кунгурском районе мужчина срубил в лесу дерево, ущерб составил 4900 рублей. Если бы он все оформил официально, то потратил бы около ста рублей. Был составлен протокол об административном правонарушении. Как рассказали в управлении охраны защиты и надзора в лесах Пермского края, количество незаконных рубок снизилось, а тех, кто хочет приобрести новогоднюю красавицу официально и самостоятельно, стало в разы больше.
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