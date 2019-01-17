Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши

В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019» →

Маленьких изобретателей собрал II краевой технофестиваль

смотреть видео

лего

Сегодня в Перми на базе детского сада «Эврика» пройдет II краевой технофестиваль. Приурочили его к Международному дню детских изобретений. В списке участников - малыши из 15 районов Прикамье. Они представят более 80 изобретений. 60% детей заинтересовались номинацией, посвященной добыче нефти и ее переработке.

Неслучайно идея создания такого уникального фестиваля родилась именно в детском саду «Эврика». Ведь здесь есть все условия для того, чтобы дети росли по-настоящему творческими, экспериментировали с законами физики или конструировали настоящие технические шедевры.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 17.01.2019 в 12:18 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши

Прокуратура подвела итоги горячей линии по незаконному обороту алкоголя

Дом на ул. Можайской тонет в нечистотах

В Перми отметили международный день «Битлз»

Водителям грозит арест за неоплаченные штрафы

В Перми завершается «Зимний вернисаж»

Виновница смертельного пожара в Чусовом подала апелляцию

Пермская академия игровых видов спорта набирает юных хоккеистов

Юные пермяки завоевали 7 медалей «Gymnasium Cup»

Пермяков приглашают на бесплатный моноспектакль «Маугли»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши

В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019» →

Обратите внимание

в Перми

В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019»

Пермских школьников и студентов приглашают определиться с выбором профессии.
17.01.2019 в 12:46

Метки: в Перми, Общество

Маленьких изобретателей собрал II краевой технофестиваль

Фестиваль приурочили к Международному дню детских изобретений.
17.01.2019 в 12:18

Метки: в Перми, Общество, Образование

Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши

Не первый год елки, которые не разошлись на базарах, везут в зоопарк. Как еще можно утилизировать новогодние деревья?
17.01.2019 в 11:55

Метки: в Перми, Общество

Прокуратура подвела итоги горячей линии по незаконному обороту алкоголя

Не поступило ни одной жалобы на отравления и суррогаты.
17.01.2019 в 11:25

Метки: в Перми, Общество

Дом на ул. Можайской тонет в нечистотах

Управляющая компания от дома отказалась еще в мае. Жильцы остались наедине с коммунальными бедами.
17.01.2019 в 11:00

Метки: в Перми, Общество, Власть

В России

Пермская актриса Марина Федункив будет вести новое шоу на канале «Россия 1»

Развлекательный телепроект стартует 26 января
16.01.2019 в 14:34

Метки: В России, Анонс

Пермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагноз

Собрано множество справок и заключений, при одном «но» - отсутствии диагноза.
16.01.2019 в 11:25

Метки: в Перми, В России, Здоровье

Пермские боги гостят в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открывается выставка «Христос в темнице», которая представляет деревянную религиозную скульптуру из музеев России.
15.01.2019 в 14:40

Метки: в Перми, В России, Культура

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост жалоб на лжегазовиков

Аферисты наживаются на трагедиях в Магнитогорске и Шахтах
15.01.2019 в 12:46

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество

Евгений Климов стал абсолютным чемпионом России

Для лидера национальной сборной Евгения Климова это вторая медаль чемпионата России.
14.01.2019 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Лента новостей RSS каналы

В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019»В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019»

Маленьких изобретателей собрал II краевой технофестивальМаленьких изобретателей собрал II краевой технофестиваль

Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскошиЁлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши

Прокуратура подвела итоги горячей линии по незаконному обороту алкоголяПрокуратура подвела итоги горячей линии по незаконному обороту алкоголя

Дом на ул. Можайской тонет в нечистотахДом на ул. Можайской тонет в нечистотах

В Перми отметили международный день «Битлз»В Перми отметили международный день «Битлз»

В Перми на ликвидацию аварийного жилья потребуется 20 миллиардовВ Перми на ликвидацию аварийного жилья потребуется 20 миллиардов

Водителям грозит арест за неоплаченные штрафыВодителям грозит арест за неоплаченные штрафы

Вести Кудымкар 16.01.2019Вести Кудымкар 16.01.2019

В Перми завершается «Зимний вернисаж»В Перми завершается «Зимний вернисаж»

Виновница смертельного пожара в Чусовом подала апелляциюВиновница смертельного пожара в Чусовом подала апелляцию

В прямом эфире «Вести FM» обсудят проблемы многодетных семейВ прямом эфире «Вести FM» обсудят проблемы многодетных семей

Пермская академия игровых видов спорта набирает юных хоккеистовПермская академия игровых видов спорта набирает юных хоккеистов

Коми-пермяки возвращают к жизни народный костюмКоми-пермяки возвращают к жизни народный костюм

Юные пермяки завоевали 7 медалей «Gymnasium Cup»Юные пермяки завоевали 7 медалей «Gymnasium Cup»

Пермяков приглашают на бесплатный моноспектакль «Маугли»Пермяков приглашают на бесплатный моноспектакль «Маугли»

В центре Перми с рельсов сошел трамвайВ центре Перми с рельсов сошел трамвай

Юные конькобежцы из Перми выступают в полуфинале всероссийских соревнованийЮные конькобежцы из Перми выступают в полуфинале всероссийских соревнований

ДК «Телта» снесут за 13 млн рублейДК «Телта» снесут за 13 млн рублей

Ловки и без страховки...Ловки и без страховки...

Управляющие компании отказываются обслуживать «неудобные» домаУправляющие компании отказываются обслуживать «неудобные» дома

Они называют себя «зацеперы»Они называют себя «зацеперы»

Пермская актриса Марина Федункив будет вести новое шоу на канале «Россия 1»Пермская актриса Марина Федункив будет вести новое шоу на канале «Россия 1»

В Большесосновском районе иномарка врезалась в грузовикВ Большесосновском районе иномарка врезалась в грузовик

Раскрыли дело спустя 12 лет: убийцу двух девочек приговорили к пожизненному заключениюРаскрыли дело спустя 12 лет: убийцу двух девочек приговорили к пожизненному заключению

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную