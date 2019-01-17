Маленьких изобретателей собрал II краевой технофестиваль

Сегодня в Перми на базе детского сада «Эврика» пройдет II краевой технофестиваль. Приурочили его к Международному дню детских изобретений. В списке участников - малыши из 15 районов Прикамье. Они представят более 80 изобретений. 60% детей заинтересовались номинацией, посвященной добыче нефти и ее переработке.

Неслучайно идея создания такого уникального фестиваля родилась именно в детском саду «Эврика». Ведь здесь есть все условия для того, чтобы дети росли по-настоящему творческими, экспериментировали с законами физики или конструировали настоящие технические шедевры.