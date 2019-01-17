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Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши
Пермские власти не смогли подтвердить информацию, распространенную рядом СМИ, о старте специальной акции по утилизации новогодних елок. Не будет ничего подобного. И даже среди частного бизнеса принимать осыпавшиеся ели целенаправленно никто не намерен. Не нужны они никому. Но так не везде в России.
На первый взгляд, зоопарк как зоопарк. Зимний. Но если присмотреться, в каждом вольере есть ёлка, да ни одна. У японских макак аж девять. Нарядные, всё как у людей. Зачем?
Пермский зверинец не первый год принимает зеленые и зимой и летом деревья. Кому-то для антуража, кому-то - в рацион.
Алёна Мазикова, зоолог: "Это как подкормка для копытных, они с удовольствием кушают ёлки".
Отдали их безвозмездно сезонные предприниматели. В этом году привезли особенно много. Настоящий ёлочный базар в середине января. Эти зеленые красавицы так и не оказались в квартирах пермяков. Зато послужат здесь в зоопарке кормом для животных.
Если в вышеописанном случае ель ещё долго прослужит зверятам, то людям она, по сути, уже не нужна. Куда выбрасывать - вопросов обычно не возникает. Спасибо, что не мимо.
Екатерина Лазукова, пресс-секретарь МУП «Теплоэнерго»: "Если елка большая, в человеческий рост или выше, есть два варианта. Первый – распилить и выбросить в мусорный бак, второй – поставить ее в отсек для крупногабаритных отходов".
Отработавшие своё ели могут ещё послужить, точнее обогреть. Деревья превращают в щепки, затем прессуют в брикеты для котельных, работающих на древесных отходах. А ещё из них делают древесный уксус, удобрения, подстилки для скота и даже наполнители для кошачьего туалета. Примеров, чтобы подобное делали в Перми, не найдено.
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