Дом на ул. Можайской тонет в нечистотах

В Орджоникидзевском районе Перми в микрорайоне Кислотные дачи многоквартирный дом затопило стоками канализации. Первый этаж под слоем нечистот. Здание старое и на данный момент бесхозное, так как прежняя управляющая компания обанкротилась, а новую не могут найти. Каково при этом людям?

Источник запаха расположен на первом этаже в доме по адресу Можайская, 18. Это канализационные стоки, они никуда не уходят и остаются здесь же.

Чтобы зайти или выйти в подъезд этого жилого дома, нужно воспользоваться деревянным мостиком - подарок от управляющей компании. По-другому можно испачкаться в нечистотах.

Управляющая компания "Горизонт", чьи реквизиты висят на стене в подъезде, отказалась от проблемного дома еще в мае прошлого года. Ее офис был расположен в том же здании, что и прокуратура Орджоникидзевского района. Сейчас здесь другая организация, которая тоже управляет домами.

Пока дом бесхозный, никто не придет и не починит неисправную канализацию. Чужая ответственность никому не нужна. В «Новогоре» от ремонта внутридомовых сетей открестились.

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья": "Установили, что произошло засорение дворовой канализации бытовым мусором. То, что от нас зависит, в части чистки дворовой канализации - делаем, внутри дома - это не наша ответственность".

В Орджоникидзевском районе еще два подобных проблемных дома. Сегодня решается вопрос о передачи их на баланс муниципальной управляющей компании, поскольку частные их брать отказываются. Конкурсы проводились несколько раз. Что касается утопающего в нечистотах дома на Можайской, то в районной администрации обещали в кратчайшие сроки помочь.

Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района г. Перми: "Жителей никто не бросает, уже принимала участие муниципальная УК в прочистке труб. В настоящее время заходит «Новогор-Прикамье», чтобы на вводах в дом прочистить канализационные коллекторы".

Но гарантий того, что не случится нового прорыва, нет. Так что главное теперь выбрать нового хозяина, который будет оперативно решать подобные ЧП. Когда это произойдет, неизвестно. Люди боятся остаться со своими коммунальными бедами один на один.

Нина Обухова, житель дома: "Писали в милицию, в прокуратуру, а результата нет!".