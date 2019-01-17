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← Дом на ул. Можайской тонет в нечистотах

Прокуратура подвела итоги горячей линии по незаконному обороту алкоголя

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бутылки

Необычные результаты дала горячая линия на тему контрафактного алкоголя, проводимая краевой прокуратурой. Ни одной жалобы на отравления и суррогаты. В целом по России по итогам минувшего года отмечено серьезное снижение напряженности в этой сфере. Почему?

Это оперативные кадры операции пермской полиции. На видео бутылки и канистры с алкоголем. В некоторых случаях его производили, в некоторых только разливали или хранили. Факт в том, что все эти действия были незаконными.

подпольный цех

Подпольное производство это, как правило, нарушение в первую очередь санитарных правил. Все делается на коленке, подручными средствами, в необорудованном помещении, например, в обычном гараже. За прошлый 2018 год полицейские конфисковали 125 тысяч литров незаконной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

А ведь все это разошлось бы по магазинам. Возможно, поэтому последние несколько лет очень популярно готовить алкогольные напитки самому дома. Сидр, пенное или что покрепче. Ценители даже участвуют в специальных конкурсах. Самогонные аппараты сегодня без проблем продаются в магазинах. В советские времена один факт наличия у гражданина хитроумной машины грозил статьей.

аппарат

Сегодня это до года исправительных работ и только в случае продажи, для себя - вари сколько угодно. На этот и другие вопросы сегодня отвечали на прямой линии, организованной краевой прокуратурой.

Виталий Ильенков, заместитель прокурора Пермского края: "Две основные темы: это соседство различных питейных заведений в жилых домах, рядом с детскими садами, школами, а также круглосуточная продажа алкоголя в так называемых кафе, которые на самом деле кафе не являются".

Кстати, наказать за нарушения в сфере оборота алкоголя сейчас несколько проще. Общественники постоянно выходят в рейды, составляют протоколы. Если верить их же статистике, потребление спиртного в последнее время сократилось на 30 процентов.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.01.2019 в 11:25 в рубрике - Вести Пермь

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