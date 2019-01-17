В Перми отметили международный день «Битлз»

16 января в мире отмечается международный день «Битлз». Главное официальное событие в Перми - концерт квартета «Каравай». Играли хиты ливерпульской четверки. А те из битломанов, которые на шоу не пошли или не попали, отмечали день «Битлз» как сумели.

Всемирный день «Битлз» отмечается 16 января - именно на эту дату в 1957 году пришёлся первый выход на сцену никому неизвестных до того музыкантов. А спустя несколько лет, и тоже 16 января, журнал «Cashbox» поставил песню «Хочу держать тебя за руку» на первую строчку хит-парада, потому что всего за 10 дней сингл разошелся миллионным тиражом.

Группу в Перми помнят и любят - постоянно и временно: однажды появилась стена «Битлз» авторства Олега Иванова и Александра Жунёва, которая продержалась четыре года. За основу взяли фотографию с альбома Эбби Роуд.

А в библиотеке имени Горького посетителей встречает целый тематический стенд. Есть очень интересные экземпляры, например, "Специально для Советского Союза Пол Маккартни", издание 1988 года. Домой всё это не дадут, но ноты можно сфотографировать, если интересует именно это издание. Специально для любителей заготовлено несколько виниловых проигрывателей. Так что остаётся только выбрать, что хочется послушать.

Песни "Битлз" пермяки слушали в исполнении квартета «Каравай», а накануне специальным письмом сэру Полу Маккартни был отправлен диск, где музыканты на балалайках и домрах исполняют хиты ливерпульской четверки.

Олег Згогурин, художественный руководитель квартета «Каравай»: "Насколько я знаю, ответа нет, хотя я не удивлюсь, с этой программой связаны различные чудеса. Я не удивлюсь, если в начале концерта или в середине распахнётся дверь - и Пол Маккартни зайдёт в зал!".

Ещё один факт, говорящий о популярности ливерпульской четвёрки, - на песню "Yesterday" сделано больше всего кавер-версий - более двух с половиной тысяч. Но оригинал, конечно, остаётся единственным и неповторимым.