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Юные пермяки завоевали 7 медалей «Gymnasium Cup»

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джиу джитсу

Пермь как центр японских единоборств. Не больше трёх лет существует в Перми школа обучения экзотичной японской техники джиу- джитсу «Mata Leao»», а результат - 7 наград на 11-м турнире «Gymnasium Cup»- крупнейшем в Европе.

Юным пермским спортсменам повезло. Экзотичную восточную технику джиу- джитсу они постигают под руководством доброжелательного тренера. Такой и пояс завязывать научит, и упражнение 10 раз сам покажет.

В пермском филиале международной сети клубов "Beverly Hills Jiu Jitsu" занимаются подготовкой детей от 3-х лет. Не больше двух лет тренировочного стажа позволил его воспитанникам принять участие в крупнейшем международном турнире «Gymnasium Cup». Боролись в Москве более 1000 разновозрастных участников.

Маленькие амбициозные пермяки завоевали 3 серебряные и 4 бронзовые награды. В силу возраста основной стимул для большинства из них - чтобы мамы и папы гордились. А тяжёлая в форме алмаза медаль на шее- сам по себе интересный опыт.

 Даже 8-летние джиу- джисты знают, что залог успеха их вида в овладении техникой дриллов, которые по очереди и очень настойчиво отрабатывают юные спарринг- партнёры.

Джиу- джитсу  с языка оригинала японского означает «мягкий стиль». Грубой силе противопоставляется мягкость и податливость, более слабый может победить рослого и сильного.

Интенсивные пятиминутки по отработке каждого приёма - это про дисциплину и навык концентрации. В перспективе спортсмен учится ставить и достигать цели. Ближайшая - получение серого страйпа- она же полоска на поясе, что соответствует овладению 16 приёмов.

 

 

 

 

 

 

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 16.01.2019 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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