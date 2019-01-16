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Пермяков приглашают на бесплатный моноспектакль «Маугли»
Часовой завод - культурное пространство на Чернышевкого-28 в Перми - приглашает сегодня в 7 вечера на бесплатный моноспектакль «Маугли». Актёр и режиссер Станислав Жовнер. Продолжительность постановки - всего 40 минут. Но это будет незабываемое погружение в мир зверей, где нашлось место одному человеку.
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