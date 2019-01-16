Юные конькобежцы из Перми выступают в полуфинале всероссийских соревнований

Юные конькобежцы из Перми - пять девочек и пять мальчиков - сегодня выступают в Екатеринбурге в полуфинале всероссийских соревнований. Сборную Пермского края сформировали всего несколько дней назад в ходе Первенства Перми, в котором принимали участие порядка 120 человек из Перми и Кунгура. Лучшие 10 сегодня и завтра будут защищать честь региона в столице Урала.