Юные конькобежцы из Перми выступают в полуфинале всероссийских соревнований
Юные конькобежцы из Перми - пять девочек и пять мальчиков - сегодня выступают в Екатеринбурге в полуфинале всероссийских соревнований. Сборную Пермского края сформировали всего несколько дней назад в ходе Первенства Перми, в котором принимали участие порядка 120 человек из Перми и Кунгура. Лучшие 10 сегодня и завтра будут защищать честь региона в столице Урала.
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