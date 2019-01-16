Ловки и без страховки...
В Пермском крае рабочий без страховки счищал снег с крыши пятиэтажного дома. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. Жители Соликамска увидели, как один из рабочих, стоя на краю крыши, активно скидывал с нее снег. Очевидцев возмутило то, что мужчина делал это абсолютно без страховки.
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