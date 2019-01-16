Ловки и без страховки...

В Пермском крае рабочий без страховки счищал снег с крыши пятиэтажного дома. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. Жители Соликамска увидели, как один из рабочих, стоя на краю крыши, активно скидывал с нее снег. Очевидцев возмутило то, что мужчина делал это абсолютно без страховки.