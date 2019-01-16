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Управляющие компании отказываются обслуживать «неудобные» дома

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В Перми управляющие компании отказываются обслуживать неудобные дома, которые требуют серьезного ремонта. Здание забрасывают вместе с людьми.

Канализационные стоки стоят на первом этаже. Передвигаться можно только по деревянному настилу. Но жителям дома по улице Можайская-18 в Орджоникидзевской районе не привыкать. Такая ситуация в их доме с мая прошлого года, а исправлять проблему никто не торопится.

Жители многоэтажки обращались во все инстанции, управляющая компания, которая обслуживает многоэтажку, отказалась от дома еще в прошлом году. Сейчас фактически этим домом никто не управляет. В квартирах появилась плесень,  а дети начали болеть.

В планах у района передать многоэтажку муниципальной управляющей компании, но когда это произойдет, никто не знает.

Артем Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.01.2019 в 15:25 в рубрике - Вести Пермь

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