Управляющие компании отказываются обслуживать «неудобные» дома
В Перми управляющие компании отказываются обслуживать неудобные дома, которые требуют серьезного ремонта. Здание забрасывают вместе с людьми.
Канализационные стоки стоят на первом этаже. Передвигаться можно только по деревянному настилу. Но жителям дома по улице Можайская-18 в Орджоникидзевской районе не привыкать. Такая ситуация в их доме с мая прошлого года, а исправлять проблему никто не торопится.
Жители многоэтажки обращались во все инстанции, управляющая компания, которая обслуживает многоэтажку, отказалась от дома еще в прошлом году. Сейчас фактически этим домом никто не управляет. В квартирах появилась плесень, а дети начали болеть.
В планах у района передать многоэтажку муниципальной управляющей компании, но когда это произойдет, никто не знает.
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