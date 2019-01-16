Они называют себя «зацеперы»

Новой точкой кипения в соцсетях стало опубликованное видео из Березников, на котором трое подростков решили прокатиться на троллейбусе, зацепившись за него снаружи. Любителей ездить не внутри транспорта, а снаружи, так и называют - «зацеперы». Чаще всего это молодые люди, которым хочется острых ощущений, либо те, у кого нет денег на билет. В комментариях часто упоминалось инвалидное кресло - как последствие такого катания.